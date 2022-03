El entrenador italiano del Tottenham, Antonio Conte, declaró que la selección italiana, que se juega en esta semana su plaza en el próximo Mundial de Catar 2022, tiene la obligación de clasificarse y recordó su condición de campeona de Europa, aunque comentó que "no será fácil".

"Desde luego, no hemos tenido suerte ni en el grupo ni en el sorteo. Pero somos Italia y sabemos muy bien lo que hay que hacer, somos los campeones de Europa, no lo olvidemos. Por supuesto, no será fácil, porque los dos equipos más fuertes entre los que terminaron en la repesca son Italia y Portugal, pero creo que tenemos lo necesario para ir al Mundial. Tenemos que ir al Mundial", dijo el exseleccionador nacional.