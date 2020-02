El lateral catalán de 35 años Antonio García, campeón del mundo con España en 2013 que actualmente milita en el HBC Nantes, primer rival del Abanca Ademar en la fase de grupos de la Copa EHF, considera al técnico del equipo leonés, Manolo Cadenas, su "padre deportivo", según declaró a Efe.

"Manolo ha sido el que más me ha marcado en mi carrera deportiva, fue el que me hizo explotar y coger confianza para sentirme importante, porque aunque he tenido la suerte de convivir con grandísimos entrenadores como Valero Rivera, Juan Carlos Pastor y otros, el salto de calidad lo conseguí con él", señaló.