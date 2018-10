Los ex boxeadores mexicanos Agustín Zaragoza (i), Antonio Roldán (2i), y Joaquín Rocha (d), posan con el estadounidense George Foreman tras una rueda de prensa, en Ciudad de México (México). EFE

Antonio Roldán, el mexicano que este viernes celebra los 50 años de su título olímpico de boxeo, tejió su leyenda a partir de una mentira, cuando le inventó una historia de héroe a un promotor que lo programó en una de sus funciones.

"Me inventé un récord ganador, me programó, vencí al rival y a partir de ahí hice mi propia historia. Estoy orgulloso de mi oro olímpico, aunque no satisfecho porque somos una generación olvidada. Ahora cualquiera gana un campeonato centroamericano y le dan buenas becas; a nosotros nunca nos dieron nada", dijo en entrevista a Efe.