El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha calificado de "no correctas" las declaraciones del delantero Willian José, en las que manifestaba su deseo de dejar San Sebastián y no descarta ahora que siga en el club la próxima temporada.

"No las he leído pero sí me las han comentado y yo he estado con él. Lleva desde 2016 y por unas declaraciones que haya hecho ahora no se ve afectada toda su trayectoria en el club", declaró esta tarde Aperribay en el acto de presentación del guardameta australiano Matthew Ryan y desveló que el brasileño "pudo salir en 2020 , pero la Real decidió que quería alcanzar unos objetivos y como no veíamos sustituto dijimos que no".