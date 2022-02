El uruguayo Ronald Araujo, defensa del Barcelona, pidió este lunes "disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado" que hizo desde el banquillo a los jugadores y a la afición del conjunto blanquiazul con dos dedos de la mano, indicándoles su deseo de que desciendan a Segunda División, en el tramo final del derbi disputado este domingo en el RCDE Stadium.

"Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales; y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido", publicó esta madrugada en un mensaje en sus redes sociales, que también fue reproducido por las cuentas oficiales del Barcelona.