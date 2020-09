El argentino Julio Furch, delantero del Santos Laguna del fútbol mexicano, aceptó este viernes que se ha quedado corto en su rendimiento como goleador en el Apertura 2020.

"No he tenido el torneo que ideaba en mi cabeza. Tener un gol a estas alturas es pobre, soy autocrítico. Me toca estar en la banca y no queda más que trabajar para volver", aceptó el artillero.