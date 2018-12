El centrocampista argentino Walter Montoya se ausentó sin explicación a una convocatoria del Cruz Azul lo que propició su salida del equipo, reveló hoy el portugués Pedro Caixinha, entrenador del conjunto celeste.

"El que no sepa estar en esta gran institución, no respete la competitividad, no tiene cabida en la plantilla", dijo Caixinha en conferencia de prensa en el campamento de los celestes, al sur de la Ciudad de México.