José Manuel Arnaiz, extremo incorporado por el Leganés procedente del Barcelona, analizó durante la presentación con el que será su nuevo club el paso por el conjunto azulgrana, donde convivió con una lesión durante los últimos meses.

"Por supuesto que ahora soy más fuerte. Subir al primer equipo me ha hecho madurar mucho. La lesión han sido seis meses y han sido bastante duros. He recapacitado y he madurado mucho como persona. No sé si estoy en el mejor momento pero vengo bastante bien y con mucha ilusión", comentó.