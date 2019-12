Vista de la obra "Fadeaway" de Eric Yahnker, donde aparece el ex jugador de los Lakers, Kobe Bryant y que puede verse en la exposición "Momentum" de Miami, en la que el visitante puede rememorar 16 momentos de la historia de la NBA a través de las zapatillas que calzaron las leyendas de las canchas y a la vez contemplar obras de un grupo de artistas inspiradas en ese deporte. EFE/Alberto Domingo

Vista de la obra "Shut up & dribble you must" de Eric Yahnker, donde aparece Yoda aconsejando al jugador de Los Ángeles Lakers, Lebron James que puede verse en la exposición "Momentum" de Miami, en la que el visitante puede rememorar 16 momentos de la historia de la NBA a través de las zapatillas que calzaron las leyendas de las canchas y a la vez contemplar obras de un grupo de artistas inspiradas en ese deporte. EFE/Alberto Domingo