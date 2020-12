El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró este lunes que, pese a la mala racha que atraviesa su equipo después de siete jornadas sin vencer, no piensa en rendirse y en dejar el banquillo 'gunner'.

"No me gusta pensar en eso porque entonces estaría pensando de forma negativa y no puedo hacerlo. Por el momento tengo que intentar ser lo más positivo posible, creer en lo que hacemos, intentar modificar las cosas para que funcionen mejor y mantenerme fuerte", resaltó el técnico vasco.