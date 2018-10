El centrocampista Arturo Vidal, del Barcelona español dijo hoy estar convencido de que Alexis Sánchez, quien se integró al grupo apenas este domingo, le vendrá bien al ánimo del de los jugadores para el partido ante México.

"No tuvimos un partido bueno ante Perú, pero con la llegada de Alexis Sánchez, quien no pudo estar con nosotros antes, tendremos un aporte grande, su presencia ayudará a que los más jóvenes de la selección se sientan arropados porque no sólo Alexis sino todos, necesitamos ganar en confianza, esto es un proyecto nuevo con gente joven y tenemos desafíos fuertes enfrente".