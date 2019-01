Sergio Asenjo, portero del Villarreal, se mostró muy crítico con algunos de sus compañeros tras la derrota de este sábado en el campo del Valencia y aseguró que hasta que no logren juntar a once jugadores aguerridos en el campo no cambiarán la dinámica en la que están inmersos.

"Hay que ser realistas", aseguró el guardameta en una entrevista con BeInSports en la que indicó que el problema del equipo es "una cuestión de actitud" y recordó que a todos les ha costado "mucho llegar a Primera.