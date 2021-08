Los goles lo curan todo, y el nombre de Marco Asensio resuena en la prensa y afición por su tanto en el minuto 115 ante Japón para meter a España en la final de los Juegos Olímpicos y asegurar, al menos, la medalla de plata. Olvida así las dudas en un torneo en el que no terminaba de arrancar y en el que fue suplente en semifinales, aunque ha podido convertirse en un revulsivo de oro.

La no presencia en el once titular del jugador del Real Madrid fue la gran novedad de Luis de la Fuente, aunque no sorpresa. Además de porque el día anterior ya tenía la idea clara el seleccionador y practicó con ella, porque había demostrado durante el torneo olímpico que no le tiembla el pulso.