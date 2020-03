El internacional español Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, es partidario de finalizar el presente campeonato liguero, aunque para ello tenga que renunciar a sus vacaciones veraniegas.

“Tal y como está la cosa, yo esperaría un poco para tomar una decisión porque la cosa no está para bromas. Pero a mí me gustaría terminar la temporada, no me gusta dejar las cosas a medias”, declaró el atacante celeste, quien aboga por esperar “diez días o dos semanas” para tomar resolver el futuro del español.