Roger Assalé, futbolista costamarfileño que jugará en el Leganés hasta el final de la presente temporada como cedido procedente del Young Boys suizo, confió en poder mejorar su rendimiento y el del club madrileño.

"No ha sido nada fácil, las negociaciones incluso han sido complicadas. Pero lo más importante es que he llegado aquí. Independientemente del estado del equipo me han traslado confianza para venir aquí y creo que me voy a sentir feliz, que voy a mejorar mi rendimiento y el del club", dijo en su presentación.