El español Augusto Fernández (Kalex) dice tener muy buenas sensaciones para el Gran Premio de Inglaterra de Moto2 que se disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone tras la tercera plaza conseguida en Austria.

"Silverstone es una pista que me gusta mucho y no puedo esperar a volver allí pues siempre he disfrutado pilotando allí y tengo muy buenos recuerdos de 2019, cuando gané", explicó Fernández.