El jugador costamarfileño Serge Aurier, que se encuentra libre tras haberse desvinculado del Tottenham Hotspur, estuvo este domingo en La Cerámica, donde presenció el encuentro Villarreal-Betis, tras el que el entrenador del equipo castellonense, Unai Emery, admitió en rueda de prensa negociaciones para su contratación.

Emery coincidió con el futbolista en su etapa de entrenador del Paris Saint Germain y aunque no concretó lo que puede ocurrir, no descartó la posibilidad. "Es una opción que se baraja en el club, aunque de momento no se puede decir nada más", indicó.