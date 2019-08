El defensa central nigeriano Chidozie Awaziem se refirió a su llegada al Leganés como cedido desde el Oporto y reconoció que el guardameta español Íker Casillas, con el que coincidió en el club portugués, le dio la enhorabuena.

"Hablé con Casillas. Lo vio y me dio la enhorabuena por mi llegada al Leganés, estaba muy contento por ello. Me dijo que es un buen movimiento para mí. No he hablado mucho con él sobre sus problemas de salud pero sé que está bien", declaró durante su presentación además de afirmar que también le pidió referencias a su compatriota y ahora compañero de vestuario Kenneth Omeruo.