Los ciclistas Xabier Azparren (c), del Euskaltel, Diego Rubio (d), del BH Burgos y Sergio Román, del Caja Rural, durante una escapada de la segunda etapa de la Vuelta a España, de 166,7 kilómetros, entre Caleruega y Burgos. EFE/ Manuel Bruque

Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), uno de los protagonistas de la jornada al meterse en la escapada del día junto a Diego Riubio (Burgos-BH) y Sergio Martín (Caja Rural), aseguró tras la etapa de hoy de la Vuelta 2021 que se "va a acordar de Burgos toda la vida" por el viento que ha tenido que soportar durante toda la fuga.

"He llegado mu cansado. Con el viento que hacía estaba claro que la fuga no iba a llegar. Me voy a acordar de Burgos toda la vida por el viento de cara que ha dado toda la etapa", dijo el donostiarra de 22 años.