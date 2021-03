El delantero colombiano Carlos Bacca señaló que su fe y trabajo le hicieron no bajar los brazos cuando apenas disponía de muchos minutos de juego en el Villarreal y le han permitido poder disfrutar ahora de la confianza del entrenador y haber sido titular en los últimos encuentros.

“Siempre he tenido la fe en Dios y en el trabajo, no era fácil no jugar y no tener los minutos para poder ayudar. No aproveché algunas opciones, pero lo hablé con Unai y me dijo que contaba conmigo. Nunca entendí bajar los brazos, conté con el apoyo de los compañeros y de la familia, por lo que estoy contento con este momento que estoy viviendo”, explicó.