El volante de bádminton cruza la pista como si fuera una estrella fugaz fluorescente mientras los jugadores intercambian raquetazos en una oscura cancha de Kuala Lumpur, donde este popular deporte se mezcla con un escenario de película futurista.

En un recinto cerrado e iluminado por lamparas de luz negra o ultravioleta, que resalta los colores fluorescentes, el club de bádminton "Shuttle in the dark" le ha dado un giro particular a este juego, uno de los deportes favoritos de Malasia.