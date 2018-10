El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia llega al Gran Premio de Malasia de Moto2 que este fin de semana se va a disputar en el circuito de Sepang con el título mundial de la categoría como objetivo, mientras que el español Jorge Martín (Honda), un paso por detrás de aquél, podría dejar "encaminado" el mismo para conseguirlo en la última carrera de la temporada, en la Comunidad Valenciana.

Bagnaia cuenta con una ventaja de 36 puntos sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM) y es quien mejor lo tiene ya que en su caso depende de él mismo pues le vale cualquier resultado en el que su rival no le quite más de once puntos, ya que en caso de empate se llevaría el campeonato por mayor número de victorias.