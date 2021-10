El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), autor de la 'pole position' para el Gran Premio de la Emilia Romaña, dijo que por la mañana sus sensaciones "eran buenas", pero señaló que cuando puso "gomas nuevas" sobrecalentó "el neumático trasero", no tuvo tracción y no pudo entrar entre los diez primeros.

"En estas condiciones, me vino bien pasar por la primera clasificación, en los cuartos libres me sentí muy bien y en la primera clasificación iba ganando confianza según pasaban las vueltas y en la segunda clasificación traté de hacer un buen tiempo, pero pensé que no sería suficiente porque tuve problemas en el segundo ataque, pero al final pude cuadrarlo y es la mejor manera de finalizar el sábado delante de nuestra afición", explicó 'Pecco' Bagnaia.