Mikel Balenziaga, que se perfila como la primera opción de Gaizka Garitano para suplir a lesionado Yuri Berchiche el domingo en Balaídos, aseguró que se encuentra "preparado, como para cualquier otro partido" si el técnico del Athletic Club decide contar con él frente al Celta.

"Puede que se me abra esa oportunidad el domingo, todavía no lo sabemos. Si puedo estar en el once intentaré ayudar con las cosas que siempre he hecho", explicó el defensa guipuzcoano tras el entrenamiento a puerta cerrada dirigido por Garitano este jueves en las instalaciones de Lezama.