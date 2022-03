Mikel Balenziaga aseguró este miércoles que "no" le "vale solo aportar en el vestuario" y que si no se viese "útil" y capaz de "ayudar al equipo en el terreno de juego, no hubiese aceptado la renovación" de contrato que ha firmado con el Athletic Club para la siguiente temporada.

"No sintiéndome útil o no sintiéndome para ayudar al equipo en el terreno de juego no hubiera aceptado la renovación", dijo Balenziaga en Lezama, en su primera comparecencia antes los medios después de alcanzar una renovación que le permitirá estar en el Athletic hasta los 35 años de edad.