El francés Romain Bardet (Ag2r), rey de la montaña del Tour 2019, tomó el relevo como mejor escalador de sus compatriotas Warren Barguil (2017) y Julian Alaphilippe (2018).

"Estoy muy feliz, he conseguido el maillot de la esperanza. A pesar de las circunstancias nunca me rendí. Creo que eso es una buena escuela de vida, estoy orgulloso de no haberme rendido".