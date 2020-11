El macedonio Enis Bardhi mostró este martes su satisfacción por haber cumplido cien partidos con el Levante y convertirse en el extranjero con más participaciones en la historia del club en Primera y confesó que se siente uno más en Valencia.

“Estoy muy orgulloso de formar parte de este club y hacer historia. Si te digo la verdad, no pensaba que iban a pasar estos años así. Hemos mejorado todos y ahora mismo no me siento extranjero, ya soy de casa”, dijo el macedonio en una entrevista en el canal de televisión del Levante.