El partido a puerta cerrada de este sábado entre el Celta de Vigo y el Villarreal en el retorno de LaLiga Santander ha dejado una imagen inusual en los aledaños de Balaídos, sin los niños agolpados en las vallas para fotografiar a sus ídolos a la llegada de los equipos al estadio o las terrazas de los bares completamente vacías.

La cafetería Don Balón, un histórico de la zona que acostumbra a acoger a cientos de aficionados antes de los encuentros, se encuentra vacío; sólo cuatro personas toman café cuando en la previa de cualquier partido anterior a la crisis sanitaria estaría con el aforo completo. Lo mismo pasa en la cervecería The Movie, lugar de concentración de muchos peñistas: no hay cánticos, no hay fiesta.