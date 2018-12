Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Júniors, aseguró este domingo que "el zapatazo" del colombiano Juan Fernando Quintero fue que el marcó "la diferencia" de una final de la Copa Libertadores "muy pareja".

"He felicitado a mis jugadores porque empujaron y lucharon para alcanzar el empate aún siendo menos, no se dejaron nada. Y también he felicitado a River, que es el campeón de una final que cualquiera pudo ganar. La diferencia fue el zapatazo de Quintero", dijo Barros Schelotto en rueda de prensa.