El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu no está preocupado tras conocer los resultados del informe forensic que este martes presentó Joan Laporta, su sucesor en el cargo y que, a su entender, no desvela detalles sobre su gestión que no fueran ya conocidos.

Fuentes cercanas a Bartomeu explicaron a EFE que el expresidente está aún más tranquilo que antes de conocer las conclusiones de la investigación ya que considera que esta "no aporta nada nuevo" o que no hubiese salido ya en los medios de comunicación.