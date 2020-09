El delantero del Getafe Ángel Rodríguez (c) disputa un balón ante los defensas del Betis; el argelino Aissa Mandi (i) y Marc Bartra (d); durante el encuentro perteneciente a la cuarta jornada de LaLiga Santander entre el Getafe CF y el Real Betis Balompié en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, este martes. EFE/Kiko Huesca

Marc Bartra, defensa del Betis, se mostró muy critico con la actuación de su equipo en la derrota ante el Getafe (3-0) y declaró a GOL TV que el conjunto verdiblanco tiró la primera parte "a la basura".

"Muy enfadados porque no se puede venir a tirar la primera parte como la hemos tirado. En Primera, con esa mentalidad, te pasan por encima. No se puede permitir esto en un equipo como el Betis y más después de plantar cara al Madrid. Esto no se puede permitir", apuntó.