El seleccionador olínpico argentino Fernando Batista reacciona en el encuentro de fútbol del grupo C entre España y Argentina durante los Juegos Olímpicos 2020, este miércoles en el Estadio de Saitama 2002 (Japón). EFE/ José Méndez

Fernando ‘Bocha’ Batista, seleccionador olímpico argentino, dijo a EFE, tras el partido contra España que terminó con empate a un gol, que tiene “la bronca” pero que no está “decepcionado” con su final en los Juegos Olímpicos porque el equipo "estuvo a la altura", a pesar de la eliminación.

“No, no es decepción. Es bronca de no poder continuar en el torneo, pero decepción, para nada. Tengo la tristeza, tengo la bronca, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores. Nosotros estamos trabajando en un proceso, en un proyecto, y la realidad es que teníamos el sueño de llegar lo más alto posible, pero esto no termina acá”, dijo al ser preguntado por EFE.