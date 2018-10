El español Álvaro Bautista disputará este fin de semana el Gran Premio de Australia con la Ducati Desmosedici GP18 del lesionado Jorge Lorenzo y explicó que "por fuera la moto cambia" respecto a la suya y que "por dentro no se parece en nada".

"Toda la gente y especialmente Gigi -director deportivo e ingeniero jefe de Ducati- me ha dicho que no me vuelva loco y que disfrute el fin de semana; no hay ninguna presión, sólo disfrutar un fin de semana con Ducati y nada más", incidió Bautista.