Edgardo Bauza, entrenador del Rosario Central y exseleccionador de Argentina, reveló este miércoles que lo "llamaron" del Junior de Barranquilla y de la selección de Colombia, pero que no tiene "más ganas" de dirigir y que, cuando "termine" en el club rosarino, quiere ser el director deportivo de Liga de Quito.

"Cuando se termine todo en Central me voy a Quito y, no sé, seré el mánager de la Liga. Algo voy a hacer. Aparecieron otras cosas en este tiempo, pero mi señora ya me dijo 'no te acompaño más'. Estuvimos en Arabia Saudita, en Dubai, en tantos lados. Me dijo 'basta'", sostuvo Bauza en una entrevista publicada este miércoles por el diario La Nación.