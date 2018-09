Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura y en la actualidad retirada de la competición, propugna que las mujeres deben "lanzarse más a puestos de liderazgo" y no desea que se la catalogue "como mujer, sino como deportista", según manifestó en el foro de Los Cerralbos, organizado por el periodista José Ángel de la Casa, natural de la localidad.

"Ha sido un honor para mí participar en este debate con tres generaciones de atletas: dos con las que he crecido, Mayte Zúñiga y María José Mardomingo, y cuatro que están cuando me he retirado, Irene Sánchez-Escribano, Ana Lozano, Clara Viñaras y Azucena Díaz", comentó a EFE la exatleta cántabra, diputada en el parlamento regional por el Partido Popular.