El centrocampista Fran Beltrán, futbolista del Celta de Vigo, lamentó el empate de su equipo ante el Espanyol (1-1), en un partido en el que, a su juicio, el "sofocante" calor influyó en el rendimiento porque "las piernas pesaban mucho más".

"Me voy con una sensación agridulce. Estoy contento por haber debutado en Primera con el Celta pero un poco triste porque no hemos ganado. Teníamos que conseguir los tres puntos y no fuimos capaces", comentó el ex futbolista del Rayo Vallecano.