Beñat Etxebarria asumió este miércoles en Lezama que no le "queda otra que respetar la decisión" del Athletic con respecto a su continuidad la próxima temporada, una vez que termine el próximo 30 de junio de 2020 un contrato para el que no le ha llegado oferta de renovación.

"No voy a entrar en la decisión del club, ni la dirección deportiva, no me queda otra que respetar su decisión", dijo el centrocampista internacional, quien confesó que "es una situación difícil, complicada" por la que pasa.