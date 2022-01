El argentino Kevin Benavides (KTM) estuvo en los primeros puestos de la quinta etapa del Dakar, disputada en Riad (Arabia Saudí), hasta que un punto de control que “no estaba donde debería estar” le hizo perder entre “cuatro o cinco minutos”, criticando a la organización del rally-raid por ello.

“Ha sido una etapa dura. He empujado hasta el final, venía muy bien, pero un punto de control no estaba donde debería estar y hemos tenido que buscar, salir del río, volver… he perdido cuatro o cinco minutos ahí”, comentó al llegar al campamento.