El español Rafa Benítez, exentrenador del Valencia, el Real Madrid, el Liverpool o el Nápoles, entre otros equipos, consideró que en este momento "en España no es posible trabajar en un proyecto deportivo" a largo plazo abierto a los jóvenes y a la vez pelear para ganar trofeos, algo que en cambio ve factible "en Italia o Inglaterra".

"Me gusta competir y me gusta ganar, pero al mismo tiempo puedo trabajar con los jóvenes porque soy un profesor. En España, en este momento, no es posible pensar trabajar en un proyecto deportivo e intentar ganar algo", opinó Benítez en una entrevista emitida por la televisión italiana "Sky Sport".