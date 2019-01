Karim Benzema ha pasado de escuchar a su entrenador llamarle "gato", como hizo José Mourinho, a ser señalado como ejemplo a seguir por el actual, Santiago Solari, que destacó el compromiso del delantero francés por jugar con dolor a causa de la fractura que sufre en el meñique de su mano derecha.

"Si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con él porque solo no puedes ir". La frase es de José Mourinho el 11 de diciembre de 2010, señalando a Benzema para cuestionar públicamente la decisión del Real Madrid de no fichar en el mercado invernal cuando tenía la baja por una hernia discal de Gonzalo Higuaín y solo al francés como 9.