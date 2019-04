Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, aseguró que le "da igual si el club trae otro delantero" y la próxima temporada deja de jugar como único 9, y restó importancia al récord conseguido al ser el primer jugador de la historia del club que marca ocho tantos seguidos en Liga.

"Hoy sí me ven como un nueve porque jugamos con un sistema en el que me toca de nueve y estoy cerca de la portería, no necesito bajar para tocar el balón", defendió. "Traer otro es cosa del club, a mi me da igual si hay otro delantero, yo me centro en el campo, en lo que puedo hacer para ayudar a mi equipo siempre", añadió.