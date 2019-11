El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema (c) lucha con el holandés Ryan Donk (i) y el gabonés Mario Lemina (d), ambos del Galatasaray, durante el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones. EFE/Juanjo Martín

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, declaró que no se considera "una leyenda" después de superar a Alfredo Di Stéfano como tercer máximo goleador de la historia del club blanco en la Copa de Europa.

"No me considero una leyenda. Cuando firmé por este club era un sueño y ahora me siento muy bien como estoy. Estoy muy feliz. Si puedo ayudar a mi equipo a llegar al máximo nivel, voy a continuar así", dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.