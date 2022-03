El argentino Eduardo “Toto” Berizzo reconoció este miércoles que le “encantaría” regresar en el futuro al banquillo del Celta de Vigo, al que dirigió a una histórica semifinal de la Liga Europa y a dos semifinales de la Copa del Rey.

"Me encantaría. No descubro nada diciendo que para mí es un lugar especial, no sólo porque fui entrenador, sino también por mi pasado como jugador. Vuelvo mucho a Vigo, aquí tengo muchos amigos”, aseguró tras participar en un acto de la Federación Gallega de Fútbol en apoyo al pueblo ucraniano por la invasión por parte de Rusia.