El colombiano Egan Bernal se mostró listo para afrontar las etapas alpinas del Tour de Francia, sin pensar que está a menos de 30 segundos del podium para evitar la presión.

"Cuando hablo con alguien y me dicen que tengo opciones de ganar, me emociona. Estoy a menos de 30 segundos del podium, pero prefiero no pensarlo, trato de estar lo mejor que pueda y disfrutarlo", indicó el ciclista del Ineos.