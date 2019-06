El Comité Organizador de la sede de Bilbao para la Eurocopa 2020, que tendrá en San Mamés uno de los doce escenarios de la competición, presentará el próximo miércoles "las directrices de varias campañas" para el evento que se celebrará dentro de un año.

En el acto, enmarcado en la campaña de UEFA "One Year To Go" y que tendrá lugar en la sala de prensa de 'La Catedral', se dará a conocer la identidad de los embajadores de la Real Federación Española de Fútbol en la competición.