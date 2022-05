10 may. 2022

EFE Madrid 10 may. 2022

"Si no hay acuerdo no hay candidatura", ha afirmado el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sobre el proyecto para organizar los Juegos de invierno de 2030 en el Pirineo y para cuyo reparto de sedes deportivas no logran un entendimiento los gobiernos de Cataluña y Aragón.

"No va a ser un proyecto solo de Aragón o solo de Cataluña", dijo a Efe el dirigente olímpico. "La candidatura será presentada por el COE y firmada por los dos presidentes autonómicos y por el Gobierno de España. Si no es así, lo dejamos y nos pondremos a pensar en otra cosa, en 2034 o en cuando sea".