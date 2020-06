El ala-pívot ucraniano del Montakit Fuenlabrada Vyacheslav Bobrov explicó que estuvo "doce días en el hospital" por coronavirus con neumonía, hasta que dio negativo en dos pruebas seguidas y le permitieron regresar a su domicilio, donde se encuentra actualmente y ya está volviendo a entrenar.

"Estoy bien, estoy perfecto, me he recuperado bien, estuve en el hospital doce días, no estaba tan mal pero estaba hospitalizado porque estaba un poco enfermo", explicó Bobrov, que se encuentra en su país desde la paralización de la Liga Endesa en marzo, y fue allí donde fue atendido de la COVID-19.