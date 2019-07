El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo este martes que es probable que el club acepte transferir al delantero y goleador Darío Benedetto a un equipo europeo por pedido del jugador.

"A mí no me transmitió que se quiera ir, pero sí la posibilidad de que podía llegar una propuesta de Europa. Me pidió que analice una oferta de Europa", dijo Angelici en rueda de prensa.