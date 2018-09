El defensa italiano Daniele Bonera dijo este viernes que, a pesar de los resultados adversos obtenidos en los primeros partido de LaLiga, el equipo no le ha disgustado en el arranque de competición

"Evidentemente cometimos errores que nos costaron demasiado. La verdad es que nos han tirado poco y nos han marcado fácil, pero el equipo no me disgustó. En el partido con el Girona sí que fallamos en la segunda parte, atacamos pero no lo hicimos bien. Sabemos dónde mejorar y estamos trabajando en eso", dijo en rueda de prensa.