El entrenador del Valencia, José Bordalás, señaló que cree que en esta primera temporada al frente del Valencia su entrega hace que haya cumplido las expectativas que había sobre él, aunque admitió que le habría gustado que el equipo tuviera mejores resultados.

“Yo no (he decepcionado a nadie). Sinceramente, no. Estoy tranquilo porque lo he dado todo. Creo que no he decepcionado ni a la afición ni a nadie. Otra cosa es lo que puedan comentar algunos porque en el fútbol no se puede gustar a todos. Creo que la afición es consciente de que lo hemos dado todo aunque nos hubiera gustado los mejores resultados y estar en Europa o peleando”, señaló en rueda de prensa.